Немецко-Украинский фонд готов вложить 18 млн. евро в развитие малого и среднего бизнеса

Национальный банк Украины сообщает, что Немецко-Украинский фонд готов инвестировать в экономику Украины 18 миллионов евро – такое заявление сделал начальник департамента финансового контроля НБУ, исполняющий обязанность главы этого фонда.
Как передает replyua.net, инвестиции фондом будут предоставлены в рамках правительственной Стратегии развития малого и среднего бизнеса, утвержденной Кабинетом Министров Украины 17 ноября при содействии Европейского союза. Этот документ предусматривает шесть основных направлений дерегулюции, которые должны ускорить развитие предприятий малого и среднего бизнеса в Украине. Олег Стринжа подчеркнул, что участие Немецко-Украинского фонда в этом проекте очень важно для украинского бизнеса, поскольку фонд имеет очень высокую капитализацию и может предложить низкие процентные ставки.
«Национальный банковский регулятор сейчас пересматривает программу развития финансового сектора Украины до 2020 года. Самое главное место в ней будет отведено кредитованию, в особенности малого и среднего бизнеса, а также проблеме погашения задолженностей предприятиями», - заявил Стринжа.
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