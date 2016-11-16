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Ликвидирован банк Авакова

Ликвидирован банк Авакова
Украинские новости сообщают о том, что Национальный банк Украины завершил процедуры по ликвидации банка «Базис», передает replyua.net.

Это финансовое учреждение входит в сферу бизнес-интересов Арсена Авакова, министра внутренних дел Украины. Впрочем, процедура ликвидации учреждения была завершена еще в конце августа текущего года, однако информацию об этом Нацбанк передал только сейчас. В сообщении НБУ говорится о том, что ликвидатор банка принял меры по исключению «Базиса» из Единого госреестра физических лиц-предпринимателей и юридических лиц в порядке, который предусмотрен украинским законом о государственной регистрации физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. Напомним, что этим летом «Базис», контролируемый Арсеном Аваковым, смог отсудить у НБУ 656 тысяч долларов.

Такое решение вынес Хозяйственный суд столицы. В качестве основного требования руководство «Базиса» указало, что осенью 2012 года между банком и НБУ был заключен договор банковского счета, предметом которого стало открытие валютного накопительного счета в операционном управлении Нацбанка, Хозяйственный суд учел требования и обязал Нацбанк вернуть средства на текущий счет с накопительного.
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15 ноя 2016
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