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Порошенко просит «Ощадбанк» отменить комиссию за коммунальные услуги

Порошенко просит «Ощадбанк» отменить комиссию за коммунальные услуги
Глава украинского государства Петр Порошенко обратился к руководству «Ощадбанка» с призывом отменить комиссионный сбор с населения за оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Как передает replyua.net, об этом идет речь в письменном послании президента, направленном председателю правления «Ощадбанка».

«В нынешних условиях, когда установлена рыночная стоимость на энергетические носители, граждане Украины продолжают добросовестно платить за использованные воду, газ и электрическую энергию. Я убежден, что установленное с первого декабря текущего года комиссионное вознаграждение «Ощадбанка» за оплату услуг ЖКХ не имеет совершенно никакого основания», - подчеркнул президент Украины.

Впрочем, некоторые украинцы не уверенны, что отмена комиссии «Ощадбанком» приведет к потере прибыли.

«Ничто не дается даром, в любом случае затем эти средства банк получит из бюджета за счет тех же граждан – плательщиков налогов, или перераспределят с альтернативных источников или услуг, из-за чего эти услуги и банк потеряют способность к конкуренции», - выразит свою точку зрения в социальной сети один из пользователей.

Как известно, «Ощадбанк» - это последняя украинская организация, которая ввела комиссию на оплату за ЖКХ.
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