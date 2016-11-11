В Верховную Раду внесен закон Порошенко о защите обманутых вкладчиков

Украинский президент Петр Порошенко провел встречу с участием представителей обманутых вкладчиков банка «Михайловский». Как сообщает replyua.net, использовав свое право на законодательную инициативу, глава государства передал на рассмотрение парламентариев законопроект, предусматривающий защиту оказавшихся обманутыми вкладчиков.
Согласно информации пресс-службы Петра Порошенко, он подчеркнул, что на Софийской площади состоялась его встреча с представителями вкладчиков банка «Михайловский», где заявил, что приложит максимум усилий, чтобы их интересы были защищены.
По словам Порошенко, данный законопроект он относит к категории неотложных, в связи с чем он обратился к депутатам Верховной Рады уже в ближайший вторник поставить его на голосование и поддержать.
В разработке документа принимали участие специалисты Национального банка, эксперты, представляющие Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Министерство финансов, сотрудники правоохранительных органов.
Как подчеркнул украинский лидер, законопроектом предусмотрена возможность наделить Фонду гарантирования вкладов, по окончании детального анализа всех обстоятельств подписания всех отдельно взятых договоров и после разработки перечня выплат, гарантировать полную выплату средств.
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