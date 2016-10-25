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Еще один украинский банк заявил о больших убытках

Еще один украинский банк заявил о больших убытках
С начала текущего года у Укрсоцбанка продолжают расти убытки, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина. Как стало известно, в период с января по сентябрь убытки увеличились до 2 миллиардов 195 миллионов гривен, и это в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Банк предоставил очередной квартальный отчет, согласно которому чистый процентный доход с начала этого года сократился в три раза по сравнению с периодом январь-сентябрь 2015 года. Совокупные активы за этот период также снизились – почти на восемь процентов. Что касается задолженностей и кредитов, то они, напротив, уменьшились до 33,8 миллиардов гривен, или на семь процентов. Уставной капитал Укрсоцбанка возрос до 16, 6 миллиардов, или в два раза, а собственный капитал увеличился до 19,7 миллиардов, или на 44 процента.

Напомним, что банк был основан еще при Советском Союзе, в 1990 году. В самом финансовом учреждении сообщили, что плановое изменение структуры акционерного капитала происходит из-за передачи управления бизнесом от UniCredit Bank Austria AG к UniCredit S.p.A.

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