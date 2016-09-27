НБУ заявил о ликвидации еще одного банка

Руководство Нацбанка приняло решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии у Госзембанка – Государственного земельного банка. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу НБУ, в этом банке не было вкладов населения. Ликвидировать Государственный земельный банк предложили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.
В сообщении говорится о том, что ни одного вклада физических лиц в Госзембанке не было, поэтому на ФГВФЛ нагрузка отсутствует. Госзембанк был признан неплатежеспособным еще в июне текущего года. Он считался долгое время проблемным, и НБУ предлагал руководству Государственного земельного банка изменить свою деятельность, однако финансовое учреждение не смогло выполнить требований НБУ касательно устранений некоторых нарушений украинского законодательства.
Госзембанк проработал всего четыре года, и его основателем в 2012 году был Кабинет министров Украины. Кабмин надеялся, что финансовое учреждение будет заниматься кредитованием предприятий аграрного сектора страны, а также будет реализовывать различные государственные программы в сельском хозяйстве.
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