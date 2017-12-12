Эксперт: «В большинстве стран продукты дешевеют, в Украине дорожают»

Александр Охрименко, эксперт по экономическим вопросам, заявил о том, что, несмотря на импорт, большинство продуктов в стране – украинские, однако в большинстве стран продукты дешевеют, а в Украине они продолжают дорожать, информирует replyua.net со ссылкой на UBR.
«В частности, упали мировые цены на зерно, и придраться просто не к чему. Плюс ко всему даже цены на рыбу в мире упали - правда, незначительно, но упали. Также в мире наблюдается снижение цен на цитрусовые», - рассказал Охрименко. По его словам, несмотря на эту тенденцию, в Украине дорожают многие группы продуктов, к примеру, молочка и мясо.
«Надо понимать, что мясо и молочка – это, прежде всего, корма. А корма у нас недешевые. Кроме кормов, при выращивании животных используется электроэнергия. Чтобы была птица, должно быть освещение. Как известно, в этом году не раз повышали цены на электроэнергию, поэтому бизнес говорит: «извините, это надо включить в цену продукции», - подчеркнул эксперт.