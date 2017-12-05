Эксперт: «После еще одного повышения зарплаты в Украине начнутся массовые увольнения»

Если правительство повысит минимальную зарплату до 4,1 тысячи гривен, за этим решением последует увеличение налогов, кроме того, начнутся массовые увольнения, поскольку большинство работодателей легально не смогут выплачивать сотрудникам такие деньги.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, такое мнение прозвучало от Олега Гавриша, экономического эксперта. По его словам, в Украине нужно повышать зарплаты, однако у таких решений имеются и негативные последствия, к примеру, резкое сокращение штата. «Необходима судебная реформа, системная борьба с коррупцией, приход инвесторов, которые поверят, что в стране равные права. В таком случае будут новые предприятия, которые и будут давать рабочие места», - считает Гавриш.
Кроме того, он напомнил, что с получением безвиза многие украинцы отправились на заработки в ЕС, и Украине нужно конкурировать по размеру зарплаты с Венгрией и Польшей. «Если нужно найти сотрудников, то уже нужно учитывать, что люди могут беспроблемно уехать в Венгрию и Польшу. Поэтому нужно действовать не популистически, как сейчас, а более разумно – путем создания новых производств и новых рабочих мест», - уверен эксперт.