Озвучена зарплата украинцев в 2022 году

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, заявил о том, что к 2022 году зарплаты в Украине увеличатся ровно в два раза, однако такой тенденции нельзя радоваться заранее, сообщает replyua.net со ссылкой на UBR.
По прогнозам эксперта, ВВП ежегодно будет расти на три или на четыре процента даже в том случае, если в стране не будут проводиться реформы, и к 2020 году средняя зарплата составит 10,5 тысяч гривен, а в 2022 году – 13 тысяч гривен. При благоприятном прогнозе, отметил Амелин, с учетом проведения реформ, зарплата повысится в два раза, до 14,5 тысяч гривен. Цифры не покажутся удивительными, если учитывать, что еще в начале 2016 года средняя зарплата в Украине составляла 4,3 тысячи, а сегодня — уже 7,3 тысяч.
Рост связан с увеличением социальных выплат, девальвацией гривны и лишь в последнюю очередь — с восстановлением экономики. Поэтому «большие цифры» отнюдь не означают повышение платежеспособности граждан - вместе с зарплатами будут расти тарифы на коммуналку, цены на продукты и так далее.