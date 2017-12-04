Казанский рассказал, почему официальный и реальный доход в Украине разнится в десятки раз

Как информирует replyua.net, в частности блогер отметил что, на самом деле, причина многократной разницы между реальным и официальным доходом очень проста. По мнению публициста, помимо основного места работы можно иметь неоформленный бизнес или другие скрытые источники доходов. Казанский отметил: «Я повстречался с одним своим знакомым. Он сказал мне: я получаю официально минимальную зарплату – 3500 гривен, но на самом деле имеют доход в месяц в 70 тысяч гривен, так как есть еще неоформленный бизнес».
Кроме того публицист отметил, что такой пример предоставляет возможность хорошо оценить масштабы теневой экономики, которая в наши дни процветает в государстве. Он также добавил, что в соответствии с данными Госстата в октябре 2017 года, если сравнивать это с аналогичным периодом минувшего года, реальная зарплата в Украине выросла на 19,9 процента. Однако если посмотреть сентябрьские показатели, то заработная плата упала на 0,8 процента. Номинальная же оплата за труд в нашей стране достигает 7377 гривен.