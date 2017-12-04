В Венесуэле появится собственная криптовалюта

Николас Мадуро, президент Венесуэлы, переживающей самый тяжелый экономический кризис, заявил о том, что в стране будет создана собственная криптовалюта, которая будет конкурировать с другими криптовалютами.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на El Universal, Мадуро рассказал, что криптовалюта будет назваться El Petro, и ее будут поддерживать запасы золота, алмазов, газа и нефти. Президент отметил, что создание El Petro поможет обойти ограничения санкций и анонсировал создание в стране «обсерватории блокчейна». Впрочем, эксперты не восприняли заявление венесуэльского главы всерьез. Венесуэла переживает очень тяжелые времена, и создание криптовалюты вряд ли поможет улучшить ситуацию. По последним данным, инфляция в стране достигла 4100 процентов, и это один из самых рекордных показателей в мире за последние годы.
Напомним, что ранее братья Уинклвоссы стали первыми биткоиновыми миллиардерами. Их заработок на биткоинах превысил 1 миллиард долларов. Биткоины (один процент от мирового запаса) они приобрели в 2013 году за 11 миллионов долларов.