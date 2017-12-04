Братья Уинклвоссы стали первыми биткоиновыми миллиардерами

Тейлор и Кэмерон Уинклвоссы, родные братья, которые еще в 2013 году вложили свои средства в криптовалюту, стали биткоиновыми миллиардерами, и сейчас их состояние оценивается ровно в миллиард долларов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Телеграф, сами братья заявляют о том, что считают биткоины улучшенной версией золота.
В 2013 году близнецы Уинклвоссы купили за 11 миллионов 1 процент мирового запаса биткоинов. Эта криптовалюта стоила четыре года назад 120 долларов. Распродавать биткоины братья отказались, заявив, что вложение было «долгосрочным». Впрочем, далеко не все эксперты считают такие вложения выгодными и успешными. Ходят слухи, что биткоины – это один из американских проектов, который был создан для укрепления доллара, и совсем скоро стоимость криптовалюты уменьшится в сотни раз.
Уинклвоссы стали известны после того, как судились с Марком Цукербергом, основателем Фейсбука. Братья подали иск в суд на миллиардера за то, что он якобы украл их идею по работе с сетью HarvardConnection. В итоге Цукерберг проиграл суд и заплатил Уинклвоссам 65 миллионов долларов.