Эмиратская компания вложит в украинскую портовую отрасль миллиард долларов

DP World, группа компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, являющаяся крупнейшим мировым портовым оператором, заявила о заинтересованности инвестировать в портовую отрасль Украины около одного миллиарда долларов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал Владимир Омелян, министр инфраструктуры, во время пресс-конференции. «Компания DP World имеет амбициозные планы. Они готовы не просто брать в концессии наши порты, а готовы вкладывать в развитие припортовых территорий, создавать производство. Их оценка инвестиций может составить от 500 миллионов до одного миллиарда долларов», - заявил Омелян.
Нужно отметить, что весной этого года министр инфраструктуры заявлял о том, что эмиратская компания зайдет на украинский рынок до конца 2018 года, и, по его словам, первым портом, где она начнет работать, будет морской порт «Южный».