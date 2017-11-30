В последний день осени цены на нефть резко пошли вверх

30 ноября, в четверг, мировые цены на черное золото снова показывают рост, и такая динамика связана с ожиданиями трейдеров результатов встречи министров энергетики и нефти из 24 стран, которые должны принять решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Прайм, речь идет о переговорах представителей стран, входящих в ОПЕК, а также о представителях государств, не входящих в картель, но добывающих самые большие объемы черного золота. По состоянию на 11 часов 10 минут по киевскому времени баррель нефти торговался по 62,83 доллара. Напомним, что переговоры ОПЕК+ пройдут уже сегодня в Вене. В среду прошло заседание министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+, в который входят представители только шести стран соглашения: России, Омана, Алжира, Кувейта, Венесуэлы и Саудовской Аравии.
Комитет настоятельно рекомендовал продлить соглашение до конца квартала следующего года, впрочем, представители стран пока не могут определиться со сроками продления. Многие эксперты не исключают, что сделку продлят до конца следующего года.