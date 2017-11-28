Украинцы берут кредиты для выплаты долгов по коммуналке

Ближе к новогодним праздникам в украинских банках зафиксирован ажиотаж – украинцы начали чаще брать наличные кредиты. Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, банкиры отмечают, что средний чек займа за текущий год вырос уже на сорок процентов, и средняя сумма кредита сейчас составляет 20-40 тысяч гривен.
«У нас средний чек примерно 30 тыс. грн. Максимально даем 200 тыс. грн. Берут сроком на 26 месяцев, но возвращают чаще всего в пределах 18 месяцев. Естественно, люди часто рассчитывают получить максимально возможную сумму, но по факту, банки все-равно исходят из оптимальной ежемесячной суммы погашения, той, которую клиент в состоянии будет платить», - заявил Владимир Малый, директор по развитию бизнеса Идея Банк.
Банкиры отмечают, что клиенты банков, берущие кредиты, честно признаются, что деньги им нужны на погашение ипотеки, на выплату задолженности по коммуналке, на покупку бытовой техники, на ремонт квартиры или на покупку подержанных авто.