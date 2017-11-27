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Минфин РФ: Россия готова к усилению санкций

Минфин РФ: Россия готова к усилению санкцийРуководитель финансового ведомства Российской Федерации Антон Силуанов обнародовал информацию о показателях государственного бюджета России на следующий финансовый год, о чем информирует replyua.net со ссылкой на РИА «Новости».

По словам главы Минфина РФ, в стране тщательно подготовились к тому, что антироссийские санкции могут быть усилены. Среди предпринятых в ходе подготовки шагов находится место заложению соответствующих показателей в государственных бюджет на 2018 год. В частности, Антон Силуанов заявил: «Как раз бюджет подготовлен с учетом возможного сценария, согласно которому санкции против Росси будут усилены. Почему в расчетах бюджета заложили сорок долларов за баррель нефти? Не просто потому что у нас есть желание сократить расходы и направить часть ресурсов с 2019 года в резерв. В настоящее время мы осуществляем взвешенную бюджетную политику, мы делаем дефицит меньшим, а наши коллеги с Запада прекрасно видят это».

Напомним, ранее сегодня издание сообщало, что Сенатор из Российской Федерации заявил, что выход России из Совета Европы станет очень большой финансовой проблемой для европейской организации. Сам же СЕ в настоящее время рассматривает вопрос об отмене антироссийских санкций, введенных из-за агрессии Москвы в отношении Киева.
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