Благодаря «черной пятнице» состояние Безоса возросло до 100 миллиардов долларов

Джефф Безос, один из самых богатых людей планеты и руководитель компании Amazon, похоже, теперь возглавит все рейтинги самых богатых людей в мире. Как передает replyua.net со ссылкой на Блумберг, всего за один день Безос разбогател на несколько миллиардов долларов, и его состояние сейчас оценивается в сто миллиардов.
Благодаря «черной пятнице» стоимость акций компании Безоса возросла на два процента. Кроме того, всего лишь за один день онлайн-продажи магазина увеличились на 18,4 процента по сравнению с показателями 2016 года. Безос возглавлял ранее рейтинг богатейших людей планеты всего один день – он смог обогнать Билла Гейтса. Через день Гейтс «отвоевал» свое многолетнее лидерство из-за новых котировок акций.
Судя по всему, теперь Гейтсу придется надолго уступить Безосу первую строчку рейтинга. «Черная пятница» – главный день распродаж в торговых сетях по всему миру и происходит она сразу же после Дня благодарения в США (обычно – это последняя неделя ноября). В этот период магазины соревнуются в размерах скидок, зарабатывая перед Рождеством.