Отныне цену на нефть будет контролировать Путин, - Bloomberg

Как известно, в минувшем году ОПЕК первый раз за последние пятнадцать лет смогли согласовать с государствами, которые не входят в картель, ограничение на добычу «черного золота». Россию тогда также удалось уговорить снизить объемы производства. Тогда это помогло организации, где лидером является Саудовская Аравия, выйти из кризиса. Москва выполнила свои обязательства, и уже на протяжении шести месяцев добыча находится в установленных пределах – в сутки производится порядка одиннадцати миллионов баррелей. Именно с тех пор Россия и стала самым влиятельным игроком группы, о чем отмечается в статье. В это же время Bloomberg процитировало бывшего аналитика ЦРУ Хелиму Крофт таким образом: «Теперь мировым энергетическим царем стал Путин».
Также в статье отмечается, что всего только одного намека Путина на продление соглашения стало достаточно для того, чтобы и ОПЕК, и другие страны-участники начали подготавливать бумаги, а стоимость нефти выросла. И это произойдет несмотря на то, что Эр-Рияд не имеет убеждений, будут ли другие государства соблюдать свои квоты.