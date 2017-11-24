Цены на нефть продолжают рост на фоне ожиданий от встречи ОПЕК+

На утренних торгах в пятницу, 24 ноября, мировые цены на нефть снова показали рост, который происходит на фоне ожиданий результатов предстоящей встречи ОПЕК+, во время которой может быть принято решение по продлению соглашения о сокращении добычи черного золота.
По состоянию на 11 часов по киевскому времени баррель нефти торговался по 63,62 доллара. Накануне цена за баррель нефти едва доходила до отметки в 63 доллара. Как сообщает replyua.net, трейдеры продолжают ожидать заседания стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Встреча пройдет 30 ноября в Вене. Впрочем, далеко не все аналитики считают, что продление соглашения по сокращению добычи может существенно повлиять на рост цен.
Эксперты склоняются к мнению, что цены на черное золото продолжат расти, но по другой причине. Они считают, что этому может способствовать нестабильная ситуация на всем Ближнем Востоке. Кроме того, инвесторы также ждут и новостей из США о сокращении запасов черного золота.