Цены на нефть могут снова подняться, - стала известна причина

Эулохио дель Пино, министр нефти Венесуэлы, сделал заявление о том, что страны ОПЕК+, занимающиеся добычей черного золота, могут продлить сделку о сокращении объемов добычи нефти до конца следующего года, информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс.
Если это соглашение будет продлено, то, по мнению экспертов, цены на черное золото продолжат повышаться. «Излишки запасов все еще превышают 100 млн баррелей. Совершенно очевидно, что до середины года мы не успеем снизить этот уровень до необходимого. Вот почему будут вестись обсуждения, решение о продлении может быть принято на следующей неделе», - отметил венесуэльский министр. Напомним, что обсуждение продления соглашения пройдет уже 30 ноября.
Это соглашение вступило в силу в январе текущего года, и благодаря сделке цены на нефть начали расти. Однако уже весной стоимость барреля снова снизилась, и лишь несколько недель назад черное золото вновь резко подорожало – за месяц с 50 до 63 долларов за баррель. По состоянию на 12 часов 23 ноября баррель нефти торговался по 63,02 доллара.