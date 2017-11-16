Нефть снова выросла в цене на фоне новостей из США

Нефтяные котировки снова начали расти на торгах в четверг, 16 ноября. Как передает replyua.net со ссылкой на Прайм, цены на нефть опять увеличиваются на фоне новостей, приходящих из Соединенных Штатов – в Минэнерго сообщили о сокращении запасов черного золота.
«По состоянию на 06:58 стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,18% - до 61,98 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,05%, до 55,36 доллара за баррель», - сказано в сообщении. Между тем, по состоянию на 11 часов по киевскому времени баррель черного золота торговался уже по 62,09 долларов.
Информация, поступившая от Министерства энергетики США, оказала существенное влияние на мировой рынок нефти, который лихорадит уже около месяца. С октября этого года цены на нефть росли с 50 до 64 долларов. На этой неделе стоимость барреля начала снижаться.