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Блогер: сухі цифри, які свідчать, що росіяни знову всіх «переграли»

Блогер: сухі цифри, які свідчать, що росіяни знову всіх «переграли»
За словами блогера Олександра Коваленка, його дописи доволі часто стають об’єктом уваги росіян, які їх всіляко критикують. Але реальні показники російської економіки стають найкращою відповіддю на будь-яку критику, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер зауважує, що переважна більшість його читачів з РФ – затяті «патріоти-ватники», тому під кожним дописом знаходяться виправдання на користь «величі» та «процвітання» їх держави. Наприклад, нещодавно Коваленко писав про те, що Китай скоротив імпорт російської нафти дуже різко – відразу з 1,8 мільйонів барелів на добу до 1,4 мільйонів барелів на добу. Звісно, армія свідків «величі» почала доводити, що внаслідок подорожчання нафти різниця у 400 тисяч барелів компенсується зростанням ціни. Більше того, враховуючи девальвацію російської національної валюти, за 1 долар російський бюджет отримує більше рублів ніж місяць тому.

Блогер наголошує, що не став вступати в суперечки, доводячи, що зменшення обсягів імпорту – саме по собі промовисте явище, особливо на фоні домовленостей з Трампом та амбіцій Путіна в Ірані. Варто було просто дочекатись чергової статистики з РФ. Отже, відтік валюти з РФ у поточному році сягнув $23,6 мільярди. Лише за минулий місяць Кремль втратив $2,8 мільярдів. Таким чином, відтік доларової маси перевищив надходження, і «наддержава» отримала мінус 20%! Лише сухі цифри, які показують як талановито Путін всіх переграв, - іронізує блогер.
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