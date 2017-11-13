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Ринок російських облігацій обвалився в очікуванні санкцій США

Ринок російських облігацій обвалився в очікуванні санкцій США
Як інформує видання replyua.net з посиланням на Finanz.ru, російський ринок цінних паперів переживає явно не найкращі часи.

Так, ринок російського державного боргу повільно, але впевнено скочується вниз, створюючи додаткове навантаження на рубль. Так, котирування боргових цінних паперів РФ продовжується вже місяць поспіль на фоні їх продажів з боку іноземних інвесторів та дефіциту коштів у державних банках. Наприклад, торги в понеділок показали падіння 10-річних ОФП до мінімуму з початку вересня поточного року (103,8% від номіналу). Як наголошують оглядачі, російські цінні папери продають, у першу чергу, нерезиденти. Наприклад, протягом останніх 1,5 року іноземці вклали в російські ОФП 25 мільярдів доларів, користуючись тим фактом, що дохідність російських цінних паперів у рази вища, ніж на розвинутих ринках.

Але останні пару місяців операції carry-trade згортаються: нерезиденти скидають російські цінні папери і виходять у валюту. Саме це слугує причиною того, що рубль падає на фоні зростання ціни на нафту. Наприклад, за місяць ціна на Brent зросла на 16%, а рубль не тільки не виріс, але і втратив 2,2 рублі до долара – курс останнього знову сягнув максимальної позначки у 59,6 рублів за долар.
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