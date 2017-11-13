Рейтинговое агентство представило прогноз по курсу гривны до 2021 года

Специалисты международного рейтингового агентства Standard&Poor's заявили о том, что курс доллара в Украине будет держаться на уровне 27,5 гривен до конца 2020 года.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Украинские новости, эксперты подчеркнули, что уже в конце текущего года курс не будет превышать 26,9 гривен за американскую валюту, к концу следующего года курс немного возрастет – до 27,3 гривен за американский доллар. А вот в 2019 и 2020 годах, по прогнозам специалистов, курс полностью стабилизируется и будет составлять около 27,5 гривен за доллар. Впрочем, многие аналитики дают совсем другие прогнозы.
По их словам, курс доллара продолжит повышаться, и не исключено, что в конце 2017 года он приблизится к 29 гривнам за американскую валюту. Кроме того, в проекте госбюджета Украины заложен на следующий год курс еще выше – до 29,3 гривен за доллар.