Курс биткоина рекордно обрушился

За несколько дней курс криптовалюты биткоин упал сразу на тридцать процентов, и это произошло после того, как был установлен рекордный курс в 7882 доллара.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Блумберг, в пятницу вечером курс криптовалюты обрушился на 9,5 процентов, снизившись также на 29 процентов после рекордной отметки, зафиксированной в начале прошлой недели. Обвал курса Bitcoin связан с ростом популярности другой криптовалюты – Bitcoin Cash. Стоимость конкурента биткоина выросла с 10 ноября на 40 процентов, достигнув рекордных 2478 долларов, но к утру 13 ноября упала до 1325 долларов.
Эксперты из многих стран неоднократно отмечали, что будущее криптовалюты видится им неоднозначно. Некоторые аналитики уверены, что будущее именно за криптовалютой, однако другие специалисты считают, что криптовалюта никогда не сможет заменить реальные деньги, и уже совсем скоро курс резко обрушится.