Венесуэла приближается к очередному дефолту

Экономический кризис в Венесуэле с каждым месяцем только усугубляется, и эксперты считают, что через несколько дней в стране наступит дефолт, поскольку власти должны до 13 ноября выплатить кредиторам почти полтора миллиарда долларов, но в казне Венесуэлы таких денег давно не видели.
Как информирует replyua.net ссылаясь на Слово и Дело, накануне эту информацию распространили представители кредиторов Венесуэлы. Совещание проходило в Нью-Йорке, и представители отметили, что просрочка в выплате долга в размере 1,2 миллиардов долларов, которые Венесуэла должна заплатить до 13 ноября, может рассматриваться как невыплата. Каракас должен был заплатить кредиторам в пятницу 81 миллион долларов, а в понедельник - еще 200 миллионов. 2 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство готово выплатить 1,161 миллиарда долларов, однако за неделю деньги так и не поступили на счета кредиторов. Что касается объемов внешнего долга страны, сейчас он достиг 155 миллиардов долларов.
Власти пытаются добиться реструктуризации, однако, судя по всему, даже это не спасет страну от новой волны инфляции. Напомним, что Венесуэла уже два года подряд сохраняет лидерство в рейтинге стран с самым высоким уровнем инфляции. Сейчас она составляет 825 процентов.