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Блогер: головний російський банк стрімко наближається до дна

Блогер: головний російський банк стрімко наближається до дна
Як зауважує блогер Олександр Коваленко, російська банківська система перебуває на межі колапсу. Наприклад, на користь такого прогнозу слугує ситуація, в якій перебуває один із найбільших російських банків – Сбербанк, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис у соціальній мережі, опублікований експертом.

Так, Коваленко зауважує, що за три останні місяці (з серпня по жовтень 2017 року) Сбербанк втратив майже 500 мільярдів рублів. Не відбулось ніяких катаклізмів чи катастроф – просто клієнти планомірно виводять свої гроші з цього банку. Більше того, про реальні розміри відтоку інвестицій можна тільки здогадуватись, адже часто офіційні цифри втрат занижують аби не провокувати паніку. Звісно, «патріотичні» експерти з-за поребрика можуть зауважити: хтось виводить кошти, але хтось їх відносить до банку.

Звісно, це доречне зауваження. Скільки ж коштів довірили у цьому році росіяни Сбербанку? На початок жовтня (свіжіших даних поки-що немає у відкритому доступі) клієнти принесли до банку 154 мільярди депозитів. Примітно, що це показник за січень-жовтень, і навіть він анітрохи не перекриває відтік коштів лише за три місяці. У порівнянні з минулими роками ситуація взагалі дуже печальна: наприклад, у 2016 році в Сбербанк вклали 590 мільярдів рублів, а в 2015 – 2,3 трильйони рублів. За два роки розміщення депозитів у найбільшому російському банку просіло у п'ятнадцять разів! Ну що ж, в добрий путь – на дно! – зауважує блогер.
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