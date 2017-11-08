Бизнес-партнер Коломойского потребовал от Украины компенсации за «ПриватБанк»

В сообщении отмечается, что Боголюбов направил 6 ноября в Кабинет министров Украины письмо, в котором он сообщил о своем требовании компенсации за «незаконную экспроприацию» его части денег в «ПриватБанке». Если же его требование не будет выполнено, он будет обращаться в независимый третейский суд.
Бизнес-партнер украинского олигарха Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов дал обещание сделать это не как украинец, а как гражданин Великобритании. При этом бизнесмен ссылается на двусторонний инвестдоговор («БИТ») между Украиной и Соединенным Королевством, направленный на защиту иностранных инвесторов в Украине. Согласно с мнением Боголюбова, Украина вела достаточно успешную скоординированную кампанию для дестабилизации ситуации с «ПриватБанком», после чего последовала национализация банковского учреждения. При этом сумма компенсации пока не называется.