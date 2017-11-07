В Украине снова снизились ставки по депозитам

В украинских банках падают ставки по всем депозитным вкладам для всех валют. Как информирует replyua.net со ссылкой на ЛИГА, о падении средних процентных ставок рассказали сразу в нескольких банках – Приватбанке, Пиреусбанке, а также в ВТБ Банке.
Ставки упали по всем видам вкладов, - и в долларах, и в гривнах. Средняя процентная ставка в национальной валюте Украины снизилась на 0,12 процентных пунктов на период от одного до трех месяцев, на 0,10 процентных пунктов – на срок от трех до шести месяцев, на 0,05 процентных пунктов – на срок от шести до 12 месяцев. Бессрочные депозиты тоже «похудели» - на 0,07 процентов годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США упала для бессрочных сбережений (на 0,03 п.п. до 1,06 процентов). Также снизились ставки и по другим видам депозитов в долларах. Что касается депозитов в евро, то они снизились на 0,73 процента годовых (бессрочные вклады).