Эксперт пояснил, что случится с ценами на нефть после резкого взлета

7 ноября на торгах цены на нефть превысили 64 доллара за баррель, однако такая тенденция происходит только на фоне новостей из Саудовской Аравии, где разбился вертолет, а также были задержаны высокопоставленные лица.
Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, свой прогноз по ценам на черное золото дал Егор Сусин, глава центра разработки стратегий российского «Газпромбанка». По его словам, до конца текущего года, а также в начале 2018 года цены на нефть будут держаться в диапазоне от 55 до 60 долларов. «На следующий год мы ожидаем цены примерно в диапазоне 55-60 долларов за баррель. Пока мы свой прогноз не видим смысла пересматривать. То есть базовый диапазон 55-60 долларов за баррель остается. На этот год мы среднегодовую цену прогнозировали 52 доллара за баррель, в общем, на данный момент данный прогноз практически полностью реализовался», - подчеркнул Сусин.
По его словам, вчера и сегодня просто идут спекуляции на новостях из Саудовской Аравии, но эта тенденция скоро пойдет на спад, и цены стабилизуются, немного снизившись.