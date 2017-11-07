Журналист: «Душат слезы умиления! Пока люди воюют и умирают, начальники обчищают бюджеты своих стран!»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, прокомментировал обнародование «Райских документов» в своем блоге, передает replyua.net. По его словам, рванула информационная бомба о сомнительных делах миллионеров, спрятавших миллионы в офшорах.
Яковина отмечает, что деньги из своих стран выводили и русские, и украинцы, и американцы, а также отличились и знаменитости, в числе которых даже королева Елизавета и Мадонна. «Меня прямо слезы умиления душат при виде этой картины: пока «глупые простые люди» что-то делят, ненавидят, воюют и даже умирают, их начальники в полном мире и согласии обчищают бюджеты своих стран, а награбленное хранят в одном и том же месте!», - написал Яковина.
По его словам, за этих знаменитых людей нужно просто порадоваться, ведь они уже умудрились выстроить мир будущего без всяких правительств и границ, однако этот мир они выстроили только для себя. Напомним, что СМИ сообщили о десяти миллионах фунтов королевы Елизаветы, которые она хранит в офшорах.