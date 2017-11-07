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Названа причина рекордного подорожания нефти

Названа причина рекордного подорожания нефти
На утренних торгах 7 ноября были зафиксированы рекордные цены на черное золото. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Прайм, стоимость барреля нефти утром во вторник доходила до отметки в 62,81 долларов, что является абсолютным рекордом за последние два года.

Эксперты утверждают, что резкий рост цен произошел на фоне гибели высокопоставленных лиц при крушении вертолета на границе с Йеменом, а также на фоне задержания принца, чиновников и политиков Саудовской Аравии по обвинению в коррупции. Последние раз такие высокие цены на черное золото были зафиксированы в ноябре 2015 года, и аналитики не исключают, что сегодня, 7 ноября, рост цен продолжится. В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц страны, в число которых вошли члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.

Спустя несколько часов после задержания произошла трагедия – в авиакатастрофе погиб Мансур бен Мукрин, принц Саудовской Аравии. Вместе с принцем в вертолете находилось несколько высокопоставленных чиновников. По состоянию на 8 часов 30 минут по киевскому времени цена за баррель взлетела еще выше – стоимость превысила 64 доллара, был обновлен рекорд июня 2015 года.
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