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Обнародован новый оффшорный архив ряда политиков и лидеров мира

Обнародован новый оффшорный архив ряда политиков и лидеров мираСтало известно о новой публикации материалов Paradise Papers о деятельности оффшорных предприятий в мире, в которых упоминаются имена 120 политиков.

Как информирует replyua.net, финансируемый, в том числе, одним из фондов Джорджа Сороса, международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) вместе с международными средствами массовой информации в воскресенье, 5 ноября обнародовали материалы о деятельности оффшорных компаний в мире. Примечательно, что в таком отчете упоминаются 120 политиков, в частности премьер-министр Канады, сотрудники компаний Uber и Apple, двор королевы Великобритании Елизаветы II, а также члены администрации Дональда Трампа. Всего Paradise Papers включает в себя около 13 миллионов и 400 тысяч документов.

В частности подборка материалов под названием Paradise Papers включает в себя и документы зарегистрированной на Бермудских островах юридической компании Appleby, охватывающей период более пятидесяти лет. Консорциум утверждает, что опубликованные в воскресенье документы раскрывают оффшорные интересы ряда политиков и мировых лидеров, в частности королевский двор Великобритании, окружение главы правительства Канады Джастина Трюдо, окружение президента США Дональда Трампа, а также таких компаний-гигантов, как Uber, Apple и Nike.
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