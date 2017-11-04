$5 млн. гуманитарной помощи на борьбу с Эболой пропали, - Красный Крест

Как информирует replyua.net, в сообщении отмечается, что проводившие расследование аудиторы нашли такие нарушения, как закупки по завышенным ценам, выплаты заработных плат фиктивным сотрудникам, а также таможенные счета, которые оказались поддельными. В это же время представители Красного Креста выразили свое огромнейшее сожаление по поводу утраты денежных средств и заявили, что правила растрат финансов будут ужесточены, а виновные в пропаже такой суммы будут наказаны.
К слову, известно также, что для борьбы в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне с Эболой была организована масштабная гуманитарная операция. Ее осуществление позволило собрать порядка ста миллионов долларов США. Аудиторы сообщают, что 2 миллиона и 700 тысяч долларов пропали в Либерии в результате поставок по завышенным ценам и выплат зарплат работникам, которых не существовали. Вероятно, что в Сьерра-Леоне члены Красного Креста нашли компромисс с сотрудниками местных банков и похитили более двух миллионов американских долларов. В Гвинее по настоящее время продолжается расследование, но уже известно о том, что порядка одного миллиона исчезло в результате поддельных счетов таможни.