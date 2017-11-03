НБУ: Украина ожидает поступления $5,5 млрд.

Как информирует replyua.net, в сообщении также отмечается, что значительные выплаты государственного сектора в 2019 году обуславливают потребность в дополнительном привлечении для аккумулирования необходимых количеств международных резервов. Что касается следующего года, то в 2018-м НБУ ожидает привлечение следующих траншей от Международного валютного фонда, размер которых составит 3,5 миллиарда долларов США, а также получение кредита в 500 миллионов долларов от Всемирного банка. Кроме того, после того, как были успешно размещены ОВГЗ на сумму в 3 миллиарда долларов в текущем году, ожидается продолжение таких размещений в последующие годы. Также по полтора миллиарда долларов в 2018-м и 2019-м годах.
Помимо прочего ожидается, что в 2017-2018 годах профицит сводного платежного баланса с чистым поступлением денег от МВФ даст возможность сделать международные резервы больше, до уровня 22,2 миллиарда долларов США на конец 2018 года.