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НБУ: Украина ожидает поступления $5,5 млрд.

НБУ: Украина ожидает поступления $5,5 млрд.В инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь месяц говорится, что НБУ ожидает поступления 3,5 миллиардов американских долларов от Международного валютного фонда, 1,5 миллиарда «зеленых» от размещения еврооблигаций, а также 0,5 миллиарда долларов США от Всемирного банка.

Как информирует replyua.net, в сообщении также отмечается, что значительные выплаты государственного сектора в 2019 году обуславливают потребность в дополнительном привлечении для аккумулирования необходимых количеств международных резервов. Что касается следующего года, то в 2018-м НБУ ожидает привлечение следующих траншей от Международного валютного фонда, размер которых составит 3,5 миллиарда долларов США, а также получение кредита в 500 миллионов долларов от Всемирного банка. Кроме того, после того, как были успешно размещены ОВГЗ на сумму в 3 миллиарда долларов в текущем году, ожидается продолжение таких размещений в последующие годы. Также по полтора миллиарда долларов в 2018-м и 2019-м годах.

Помимо прочего ожидается, что в 2017-2018 годах профицит сводного платежного баланса с чистым поступлением денег от МВФ даст возможность сделать международные резервы больше, до уровня 22,2 миллиарда долларов США на конец 2018 года.
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