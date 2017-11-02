В НБУ рассказали, как будут наказывать банки за операции с рублями с изображением АРК

Как информирует replyua.net, в документе говорится: «НБУ адекватно осуществленному нарушению имеет полное право воздействовать на банки в соответствии с частью 1 статьи 73 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». В случае выявления систематического нарушения, Нацбанк имеет право отозвать данную этим лицам генеральную лицензию на осуществление валютных операций».
Насколько известно, НБУ запретил украинским финансовым учреждениям осуществлять кассовые и валютно-обменные операции с банкнотами и монетами Центробанка Российской Федерации, на которых изображены украинские территории, оккупированные и аннексированные страной-агрессором – Россией. Напомним, 12 октября Центральный банк России ввел в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. На этой купюре изображены виды Севастополя.