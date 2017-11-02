Нацбанк сообщил об угрозах для национальной валюты

В пресс-службе Нацбанка сообщили о том, что формирование больших объемов ликвидности в банковской системе, а также на счетах правительства, несет угрозу для национальной валюты Украины, информирует replyua.net. Совет НБУ отметил недостаточное использование правлением НБУ монетарных инструментов для достижения поставленных инфляционных целей. В НБУ заявили о необходимости усиления координации денежно-кредитной и бюджетной политики с целью недопущения резкого усиления инфляционных рисков.
В НБУ подчеркнули, что ликвидность банковской системы сейчас пребывает на крайне высоком уровне, но при этом банки продолжают вкладывать средства в государственные ценные бумаги и депозитные сертификаты Нацбанка. «Такие объемы ликвидности свидетельствуют о формировании "монетарного навеса", который сконцентрирован в банковской системе и государственном секторе. Учитывая текущее состояние денежно-кредитного рынка, расходования средств правительством в течение короткого периода времени, как это традиционно происходило в конце года, может иметь более существенные риски стабильности денежной единицы Украины, чем в предыдущие годы», - заявили эксперты Нацбанка.
Более того, в период с января по сентябрь текущего года отрицательное сальдо возросло до трех миллиардов долларов (по состоянию на сентябрь 2016 года сальдо достигало 2,7 миллиардов).