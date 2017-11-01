Блогер: банківська криза в РФ наростає. Наступний на вихід – Сбербанк

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За словами блогера Олександра Коваленка, банківська криза у Російській Федерації вже не тільки цвіте, а й дає свої плоди. Цілком можливо, що скоро з проблемами стикнеться і найбільш стабільний російський фінансово-кредитний інститут, - про це інформує видання replyua.net.Так, блогер наголошує, що до цього часу державний Сбербанк РФ був єдиним, до кого ще не добралась банківська криза, яка «скосила» вже пару фінансово-кредитних установ з першої десятки. Але, здається, що така ситуація не може існувати вічно, тому менеджмент монополіста вже почув «перші дзвіночки» - нехай вони і проявляються у, на перший погляд, не надто великих проблемах.Так, блогер зауважує, що дані по обсягу банківських вкладів з серпня по вересень цього року (тобто, грубо кажучи, за місяць) показали, що за цей період вкладники вивели з банку майже чотириста шістдесят мільярдів (!) рублів. З них вісімдесят п’ять мільярдів забрали фізичні особи, а триста сімдесят чотири мільярди – корпоративні клієнти. Враховуючи валютний голод, такий відтік рублевої маси «добив» би будь-який інший банк, але державна монополія вистояла. Але яким би не був запас міцності фінансового гіганта, такі обсяги виводу капіталу з нього показують, що вже у наступному році можна розраховувати на більш серйозні проблеми. Ну що ж, Путін як і раніше всіх переграв, - іронізує блогер.