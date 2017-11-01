1 ноября цены на нефть побили все рекорды

1 ноября, в среду, на мировом рынке нефти зафиксированы ценовые рекорды. Как информирует replyua.net, сегодня был установлен ценовой рекорд на черное золото.
Так дорого нефть не стоила с 2015 года. Рост стоимости составляет уже около процента. На утренних торгах баррель нефти торговался чуть выше 61 доллара, а по состоянию на 12 часов 45 минут по киевскому времени баррель нефти торгуется по 61,58 долларов. С утра среды стоимость нефти еще не показывала отрицательной динамики, и она продолжает расти. Напомним, что в мае текущего года ОПЕК и страны, не входящие в картель, продлили соглашение о заморозке уровня добычи нефти еще на девять месяцев, до весны следующего года.
Однако даже известные аналитики ошиблись в своих прогнозах, когда говорили, что цены на нефть повысятся до стабильных 55 долларов к концу текущего года. Темпы роста превысили все ожидания, и так дорого черное золото не стоило с 2015 года.