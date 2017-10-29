500 рублів за долар – нормальна ціна: аналітики розповіли коли чекати на крах російського рубля

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Український блогер Олег Леусенко на власній сторінці в соціальній мережі оцінив перспективи російської національної валюти, послуговуючись дописами російських аналітиків, - про це повідомляє портал replyua.net.Зокрема, переважна більшість фінансових аналітиків, які оцінювали перспективи курсу російського рубля, прогнозують його стрімке падіння і навіть крах. Низка фінансистів вказують, що курс долара в РФ виросте до 70 рублів вже на наступному тижні – причиною цього слугуватиме посилення санкцій, введених Сполученими Штатами, а також банківський валютний голод.Фінансисти вказують на два основних сценарії. Відповідно до першого (прогресивного) російську національну валюту будуть підтримувати на плаву до кінця року, використовуючи всі доступні засоби. Другий (песимістичний) сценарій, якого дотримуються, зокрема, біржовий аналітик Степан Демура та експерт валютного ринку Журавський, передбачає, що вже наступного тижня можна буде побачити курс 70 рублів за долар, а до кінця поточного року – 100 рублів за долар. Зокрема, Демура нагадує, що «рубль не має дна», а тому росіянам варто готуватись до курсу в 500 рублів за долар. Можливо, на цьому рівні уряд прийме рішення про деномінацію, - зауважує блогер.