Блогер: бути з Росією не тільки небезпечно, тепер це ще й банально невигідно

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За словами блогера Мирослава Гая, українцям варто максимально підготуватись до катастрофи, яка чекає на Російську Федерацію, - про це інформує видання replyua.net, посилаючись на Фейсбук оглядача.Так, Гай переконаний, що російське Міністерство фінансів почало готувати фінансову систему РФ до грандіозного обвалу національної валюти. Зараз оцінюють цілу низку можливих варіантів, у тому числі – обмеження конвертації рубля. Але не варто ставитись до цього легковажно – цілком можливо, це торкнеться і кожного з нас. Коли тоне великий корабель, то у морську пучину затягує все, що навколо. Єдиний спосіб порятунку – це відплисти якомога далі. Тому ми маємо розірвати всі зв’язки з Росією. Треба усвідомлювати, що кожен, хто зараз веде торгівлю на російських ринках, або підуть на дно, або чимало наковтаються води. Що менше таких компаній буде у нас в країні, то більше шансів на те, що ми врятуємось.Українці в окупованих Криму та частині Донбасу мають знати, що причин тікати подалі від РФ у нас більш, ніж достатньо. Навіть якщо не говорити про військову агресію, прагматична причина не бути з Кремлем – це відсутність у РФ будь-яких перспектив. Дружити з Москвою стало не тільки небезпечно, а і невигідно: немає ні технологій, ні грошей. Тому поки у трюм цього корабля набирається вода, наше завдання – гребти якомога далі від нього, - підсумовує блогер.