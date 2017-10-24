валюта
СпецтемаБлогер: после такого заявления Саакашвили и Тимошенко должны залечь на дно

Блогер: бути з Росією не тільки небезпечно, тепер це ще й банально невигідно

Блогер: бути з Росією не тільки небезпечно, тепер це ще й банально невигідно
За словами блогера Мирослава Гая, українцям варто максимально підготуватись до катастрофи, яка чекає на Російську Федерацію, - про це інформує видання replyua.net, посилаючись на Фейсбук оглядача.

Так, Гай переконаний, що російське Міністерство фінансів почало готувати фінансову систему РФ до грандіозного обвалу національної валюти. Зараз оцінюють цілу низку можливих варіантів, у тому числі – обмеження конвертації рубля. Але не варто ставитись до цього легковажно – цілком можливо, це торкнеться і кожного з нас. Коли тоне великий корабель, то у морську пучину затягує все, що навколо. Єдиний спосіб порятунку – це відплисти якомога далі. Тому ми маємо розірвати всі зв’язки з Росією. Треба усвідомлювати, що кожен, хто зараз веде торгівлю на російських ринках, або підуть на дно, або чимало наковтаються води. Що менше таких компаній буде у нас в країні, то більше шансів на те, що ми врятуємось.

Українці в окупованих Криму та частині Донбасу мають знати, що причин тікати подалі від РФ у нас більш, ніж достатньо. Навіть якщо не говорити про військову агресію, прагматична причина не бути з Кремлем – це відсутність у РФ будь-яких перспектив. Дружити з Москвою стало не тільки небезпечно, а і невигідно: немає ні технологій, ні грошей. Тому поки у трюм цього корабля набирається вода, наше завдання – гребти якомога далі від нього, - підсумовує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Привыкли оскорблять: популярный шоумен рассказал, что россияне думают об украинцах

Срочно: Гордон: «США выдвинули Украине условие, и два знаменитых украинца готовятся идти в президенты»
Важное за сутки
24 окт 2017
6706

Привыкли оскорблять: популярный шоумен рассказал, что россияне думают об украинцах

В интервью журналистам издания «Апостроф» Дмитрий Чекалкин, ранее занимавший должность украинского дипломата и военного переводчика, заявил, что россияне привыкли оскорблять украинцев, и при этом у

24 окт 2017
5590

Блогер: сегодня эти парни крушат суд, а завтра они будут крушить ваши квартиры

Как передает replyua.net, полиция задержала экс-комбата ОУН Коханивского, который стрелял в человека. В полиции сообщили, что Коханивский стрелял из незарегистрированного оружия. И тут начинается

Последние новости

Від візиту німецького президента до РФ нічого хорошого чекати не варто – блогер

Кримський Бандерівець: окупований Крим залишився без води і світла

Блогер: в окупованому Криму ФСБ перевіряє на лояльність навіть дітей

Блогер: Порошенко дійсно «зливає патріотів» , точніше тих, хто любить називати себе патріотом

Министерство финансов РФ начало подготовку финансовой системы страны к обвалу рубля, – блогер

Блогер: бути з Росією не тільки небезпечно, тепер це ще й банально невигідно

Российский социолог рассказал, зачем Кремлю понадобилась Собчак

Журналіст: багато незрозумілого лишається в цій історії

Блогер: як осоромився військовий злочинець Шойгу

Если мнение Собчак будет не единственным, то есть шанс разблокировать обмен и возвратить наших из российского плена, – блогер

Родителям на заметку: как уберечь своего ребенка от преступников?

В Украине опять сред белого дня воруют детей

Муженко розкрив подробиці свого візиту до Вашингтона

Ляшко рассказал нужно ли украинцам готовить тысячи гривен на лечение после принятия медреформы

Нусс: альтернативи цьому політику в Україні не бачать

Муждабаєв: якщо ви не розумієте цієї очевидної речі, то ви або закінчений романтик, або ідіот

Блогер: ви знаєте, мені дуже шкода Саакашвілі

Експерт: не важливо що говорить надувна лялька Собчак – її у будь-який момент можуть здути і покласти назад на полицю

Соціальні мережі обурені: побитий вчора нардепом Соболєвим «провокатор» дійсно виявився кіборгом (відео)

Нусс: грузини були і будуть нашими друзями, незважаючи на політичного шахрая

 Новости за день