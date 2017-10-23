Мировой рынок нефти мгновенно отреагировал на заседание ОПЕК

Цены на нефть начали расти на утренних торгах в понедельник на фоне новостей по прошедшему техническому заседанию комитета по мониторингу соблюдения соглашения о заморозке уровня добычи нефти ОПЕК+.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Прайм, в утренние часы на рынке нефти отмечался существенный рост цен на черное золото – баррель торговался по 57,9 долларов, однако позже началась небольшая тенденция к снижению. По состоянию на 10 часов 30 минут по киевскому времени баррель нефти торговался уже по 57,74 доллара. Участники заседания комитета ОПЕК ранее распространили сообщение, согласно которому страны-участницы сделки в сентябре выполнили его условия на рекордные 120 процентов. Этот уровень является самым высоким с начала действия соглашения, отмечается в сообщении. В августе этот показатель составлял 116 процентов.
Указывалось также и на то, что страны ОПЕК+ уверены в правильном движении рынка нефти по направлению к достижению целей венского соглашения. Напомним, что в мае текущего года соглашение о заморозке добычи нефти было продлено еще на девять месяцев, до марта следующего года.