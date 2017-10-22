В Украине резко возросло число граждан, оформивших «теплые кредиты»

За последние три года «Ощадбанк» выдал 184 тысячи так называемых «теплых кредитов» украинцам, и сумма этих кредитов достигла 3 миллиардов 200 миллионов гривен.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу банка, только в Киеве и области «теплым кредитом» воспользовались 14 тысяч граждан – сумма этих кредитов достигает 292 миллионов гривен, из них было возмещено 86 миллионов. По данным банка, с 2015 года 478 ОСМД провели тепломодернизацию домов. Они профинансированы на сумму более 47 миллионов гривен, клиенты уже получили от государства возмещение на сумму 14,3 миллиона гривен, в процессе получения еще около 5 миллионов гривен.
Кроме того, в столице было профинансировано 18 ОСМД, сумма достигла 3,48 миллионов гривен. ОСМД получили 650 тысяч гривен возмещения из местного бюджета и 960 тысяч гривен из госбюджета. 14 октября этого года Ощадбанк возобновил программу «теплых кредитов», и в настоящий момент с этой программой работают четыре банка Украины.