За словами економічного оглядача Олександра Коваленка, у Російській Федерації люблять розповідати про державний борг США. А про те, скільки кредитів набрала Москва, тут зазвичай мовчать, залишаючи цю інформацію лише для вузькоспеціалізованих аналітиків, - про це інформує replyua.net з посиланням на допис блогера у соціальній мережі.
Так, блогер нагадує, що за результатами поточного року Центробанк РФ набрав майже стільки ж кредитів, скільки мав у кризовому 2009 році. І це тільки за дев’ять місяців! Але не тільки динаміка, а і весь обсяг державного боргу Російської Федерації дають чимало приводів для того, щоб Кремль серйозно задумався. Наприклад, у цьому році Москва наростила обсяг зарубіжних кредитів, сягнувши рівня докризового 2013 року – наразі високодуховні винні загниваючому Заходу 537,4 мільярди доларів. Більше того, обсяг залучених кредитів (23 мільярди) більш, майже удвічі перевищує обсяг погашених кредитів (12 мільярдів).
Це створює чимале навантаження на бюджет РФ. Наприклад, у березні поточного року РФ витрачала на обслуговування кредитів (погашення платежів за відсотками, погашення кредитів, строк яких закінчився, операційні витрати тощо) 38% експортних доходів. На поточний момент, у зв’язку з тим, що Кремль взяв кілька нових кредитів, цей показник вже перевищує 40%. Блогер нагадує, що для здорової економіки нормальний показник становить 25%. З іншого боку, а який державний борг у США, - іронізує Коваленко.