валюта
СпецтемаПутин о памятнике Петлюре в Виннице: «Памятник установили против воли народа»

Блогер: державний борг РФ зростає у геометричній прогресії

Блогер: державний борг РФ зростає у геометричній прогресії
За словами економічного оглядача Олександра Коваленка, у Російській Федерації люблять розповідати про державний борг США. А про те, скільки кредитів набрала Москва, тут зазвичай мовчать, залишаючи цю інформацію лише для вузькоспеціалізованих аналітиків, - про це інформує replyua.net з посиланням на допис блогера у соціальній мережі.

Так, блогер нагадує, що за результатами поточного року Центробанк РФ набрав майже стільки ж кредитів, скільки мав у кризовому 2009 році. І це тільки за дев’ять місяців! Але не тільки динаміка, а і весь обсяг державного боргу Російської Федерації дають чимало приводів для того, щоб Кремль серйозно задумався. Наприклад, у цьому році Москва наростила обсяг зарубіжних кредитів, сягнувши рівня докризового 2013 року – наразі високодуховні винні загниваючому Заходу 537,4 мільярди доларів. Більше того, обсяг залучених кредитів (23 мільярди) більш, майже удвічі перевищує обсяг погашених кредитів (12 мільярдів).

Це створює чимале навантаження на бюджет РФ. Наприклад, у березні поточного року РФ витрачала на обслуговування кредитів (погашення платежів за відсотками, погашення кредитів, строк яких закінчився, операційні витрати тощо) 38% експортних доходів. На поточний момент, у зв’язку з тим, що Кремль взяв кілька нових кредитів, цей показник вже перевищує 40%. Блогер нагадує, що для здорової економіки нормальний показник становить 25%. З іншого боку, а який державний борг у США, - іронізує Коваленко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: «США теряют терпение. Волкер предъявит Порошенко требования»

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
21 окт 2017
6390

Эксперт: «США теряют терпение. Волкер предъявит Порошенко требования»

Петр Порошенко, президент Украины, проведет встречу с Куртом Волкером, спецпредставителем США по Украине, и во время этих переговоров Волкер может огласить целый ряд требований, которые украинская

21 окт 2017
6031

Нусс: «На высшем политическом уровне дана оценка происходящему в Киеве. Еще не поздно одуматься!»

Павел Нусс на своей странице в Фейсбуке написал о том, что украинцы и все мировое сообщество уже услышали оценку происходящему в Киеве, причем она была сделана на высшем политическом уровне, передает

21 окт 2017
5956

Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, розробки російських вчених ніколи не відрізнялись особливою надійністю – то в них танки не їдуть, то ракети падають. Не оминула ця сумна доля і

21 окт 2017
4557

Ученые нашли в Ветхом Завете доказательства существования планеты Нибиру

Эксперты по изучению Библии заявили о том, что в Ветхом Завете действительно упоминается загадочная планета Нибиру – девятая планета Солнечной системы, о которой ранее говорили многие специалисты.

Последние новости

Муждабаєв: у 20 років на «Лексусі» думаєш, що тобі можна більше, ніж невдахам

Блогер: я не чекав такого від учасників «МіхоМайдану»

Геращенко дала жорстку відповідь на вимоги представників «МіхоМайдану»: а ось мій ультиматум

Сазонов: чи хочете ви отримати власне Придністров’я на десятиріччя вперед?

Російський політолог довів, що Собчак – колабораціоніст

Митинг под Радой: Порошенко поставили ультиматум и дали 5 дней на его выполнение

Блогер: державний борг РФ зростає у геометричній прогресії

Передвиборні перегони призвели до трагедії

Україна опинилась між двох вогнів

Саакашвили: в Киеве неизвестные похитили экс-начальника моей охраны

Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

Полиция задержала комбата ОУН Коханивского за стрельбу в Киеве

Віце-прем’єр розповіла що найстрашніше у «МіхоМайдані»

Волкер незапланированно приедет на переговоры в Украину, – СМИ

Поліція спрацювала на відмінно і знайшла викрадене немовля – нардеп розповів подробиці операції

Встреча Волкера и Суркова по Украине: СМИ обнародовали новые детали

Журналист рассказала, почему акции протеста под Верховной Радой завершились провалом

Сегодня правительство Испании рассмотрит вопрос об автономии Каталонии

Прогноз на неделю: ночные «минусы» и стабильные заморозки

Боровой: «Уход Путина станет настоящей трагедией России»

 Новости за день