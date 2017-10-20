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СпецтемаВ Гааге Украине не удалось доказать очевидное, – эксперт

Блогер: росіяни загрались, тому можуть втратити свою основну «годувальницю» - Роснафту

Блогер: росіяни загрались, тому можуть втратити свою основну «годувальницю» - Роснафту
На думку блогера Олександра Коваленка, російські нафтовики останнім часом не можуть похвалитись успіхами у фінансовій сфері, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта, оприлюднений ним у соціальній мережі.

Так, блогер нагадує, що у кінці літа російські економісти перебували в ейфорії, прогнозуючи велику угоду щодо продажу 14,16% акцій «Роснафти». Тоді передбачалось, що китайська CEFC «заллє» на російський ринок 9,1 мільярди доларів. Але не так сталось, як гадалось – через місяць стало відомо, що переважну частину коштів китайська корпорація отримає за рахунок кредиту, взятого у російського банку ВТБ. Наразі надійшло підтвердження цієї інформації.

Зокрема, китайці дійсно беруть кредит розміром 6 мільярдів доларів строком на рік для того, щоб викупити акції російського нафтового монополіста. Дати 6 мільярдів для того, щоб залучити 9 мільярдів - здається, ця угода не надто вигідна. Але на цьому сюрпризи не вичерпуються: китайська CEFC знаходяться на порозі банкрутства, адже її активи практично дорівнюють її боргам, які сягнули вже 160 мільярдів юанів. А китайський уряд має цікаву звичку націоналізувати банкрутів. Тож цілком може статись, що за кілька років Росія не тільки втратить 14,16% акцій своєї головної годувальниці, але ще й сама за них заплатить. Чудово всіх переграли, - зауважує блогер.
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