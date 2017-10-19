19 октября цены на нефть падают после рекордного роста

На мировом рынке нефти наметилась тенденция к снижению цен. Как информирует replyua.net, на утренних торгах в четверг, 19 октября, баррель нефть начал дешеветь и опустился ниже отметки в 58 долларов.
Накануне стоимость нефти резко пошла вверх и могла «пробить» новую психологическую отметку в 59 долларов, однако этого так и не произошло. По состоянию на 10 часов 55 минут по киевскому времени баррель черного золота торговался по 57,98 долларов, что на полпроцента ниже вчерашних показателей. В среду стремительное повышение цен происходило на фоне новостей из Соединенных Штатов – Минэнерго сообщило о сокращении коммерческих запасов черного золота в стране на 5,7 миллионов баррелей.
Падение объемов запасов нефти превысило один процент. Аналитики при этом полагали, что запасы уменьшились в меньшей степени - на 0,9 процента, или на 4,2 миллиона баррелей, до 457,96 миллиона баррелей. По прогнозам экспертов, цена за баррель черного золота в ближайшие дни будет колебаться, однако эти колебания будут незначительными – стоимость останется в пределах 58 долларов.