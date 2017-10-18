18 октября цены на нефть приблизились к новой психологической отметке

На утренних торгах в среду, 18 октября, цены на черное золото снова устремились вверх.
Как информирует replyua.net, по состоянию на 11 часов 50 минут по киевскому времени баррель нефти торговался по 58,3 долларов, что является абсолютным рекордом за последнее время. Нужно отметить, что нефть стремительно дорожает с начала этой недели. Накануне баррель уже торговался по цене выше 58 долларов, однако ближе к вечеру стоимость нефти начала незначительно снижаться. С открытием торгов снова зафиксирована положительная динамика.
Напомним, что рост мировых цен на нефть начался в конце августа на фоне новостей из США о последствиях мощных ураганов. В конце августа практически полностью останавливал работу крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Соединенных Штатах.