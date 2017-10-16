16 октября цены на нефть установили рекорд

На утренних торгах в понедельник, 16 октября, был побит очередной рекорд стоимости черного золота – баррель нефти торговался дороже 58 долларов. Как информирует replyua.net, скачок цен превысил один процент, однако цена в 58 долларов держалась всего несколько минут.
Чуть позже черное золото незначительно подешевело, и по состоянию на 11 часов 45 минут по киевскому времени баррель торговался по 57,84 доллара. В минувшее воскресенье иракские власти направили войска в контролируемый курдами Киркук, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения региона. В воскресенье экспорт нефти из региона сохранялся на уровне 600 тысяч баррелей в сутки. Однако, согласно оценкам Eurasia Group, если иракские войска возьмут под контроль месторождения нефти в Киркуке, поставки из региона могут сократиться на 450 тысяч баррелей в сутки.
Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлен нефтепровод через Турцию или не будут достигнуты соглашения с курдами. На фоне этой новости цены на нефть снова устремились вверх.