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В Польше решили отказаться от транша МВФ

В Польше решили отказаться от транша МВФ
Глава польского Минфина Матеуш Моравецкий сообщил об отказе официальной Варшавы от гибкой кредитной линии (Flexible Credit Line/FCL) Международного валютного фонда (МВФ), размер которой составляет 9,2 миллиарда долларов, передает replyua.net со ссылкой на Reuters. «Наша страна решила отказаться от кредитной линии в размере 9,2 млрд. долл. от МВФ. Экономика Польши находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать»,- отмечается в тексте сообщения министерства финансов Польши на своей странице в Twitter, цитируя Моравецкого.

Следует отметить, что в госбюджете Республики Польша эксперты зафиксировали ранее невиданный профицит – 1,36 миллиарда долларов – на протяжение периода с января по август. Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря существенному росту прибыли от налога на добавленную стоимость, так как рост экономики почти составляет четыре процента.

«Я решил, что Польша может отказаться от гибкой кредитной линии после того, как был проведен анализ информации о налогах, параметров макроэкономики, оценки стабильности нашего бюджета и резервов иностранной валюты», - подчеркнул, оценки нашей бюджетной стабильности и валютных резервов», - отметил Моравецкий.
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