Цены на нефть снова повышаются 16 августа

Цены на черное золото снова начали повышаться на утренних торгах в среду, 16 августа. Как информирует replyua.net, стоимость нефти начала расти на фоне данных о резком сокращении запасов черного золота в Соединенных Штатах. Ранее аналитики давали совершенно другой прогноз – они уверяли, что запасы не сократятся.
По состоянию на 11 часов по киевскому времени баррель нефти торговался по 51,22 доллара, что на полпроцента выше, чем несколько часов назад. Накануне стоимость нефти падала до 50 долларов за баррель, а еще несколько дней назад аналитики фиксировали рекордные цены – баррель торговался дороже 53 долларов. По данным Американского института нефти, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 августа, сократились на 9,2 миллиона баррелей, что является самым большим снижением с сентября 2016 года.
Аналитики ожидали сокращения запасов всего на 3,6 миллиона баррелей. Впрочем, при этом в докладе отмечается, что незначительно увеличились запасы бензина, хотя эксперты говорили обратное – что запасы сократятся на полтора миллиона баррелей.